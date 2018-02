NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Astrazeneca nach der Zulassung des Medikaments Imfinzi durch die US-Gesundheitsbehörde FDA auf "Sell" mit einem Kursziel von 3800 Pence belassen. Die Genehmigung sei erwartet worden, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechne nun mit Imfinzi-Umsätzen von 1,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 beziehnungsweise einem Anteil von 7 Prozent am Konzernumsatz in dem Jahr. Das decke sich mit den Markterwartungen./ck/mis



Datum der Analyse: 19.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.