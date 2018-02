NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5500 Pence belassen. Das Medikament Calquence zur Behandlung von Blutkrebs sei ein potenzieller Kassenschlager für den Pharmakonzern, schrieb Analyst James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gespräche mit Produktverantwortlichen deuteten auf deren Zuversicht hin, dass das Medikament 2019 eine statistisch überlegene Wirksamkeit demonstrieren könnte./tih/la



Datum der Analyse: 27.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.