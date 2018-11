NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien des Kupferkonzerns Aurubis von 60 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er gehe unverändert davon aus, dass die Schmelz- und Raffinierlöhne im kommenden Jahr sinken könnten, schrieb Analyst Eugene King in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem seien insgesamt Kurstreiber Mangelware, so dass er weiter an der Seitenlinie verharre. Das niedrigere Kursziel begründete King mit dem ein Jahr in die Zukunft verschobenen Bewertungshorizont./la/gl



Datum der Analyse: 09.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.