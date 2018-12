NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Aurubis von 55 auf 53 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Eugene King passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie sein Kursziel an die jüngste Gewinnwarnung des Kupferkonzerns sowie an die Entwicklung der Schmelz- und Raffinierlöhne an. Nach der Kurskorrektur habe sich derweil das Risiko/Rendite-Profil der Aktien etwas zum Positiven verschoben./la/jha/



Datum der Analyse: 04.12.2018



