FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aurubis nach einer neuerlichen Gewinnwarnung und Einstellung eines zentralen Projektes von 47 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Den überraschenden Stopp des Projektes "Future Complex Metallurgy" führe er auch auf den Führungswechsel an der Spitze der Kupferhütte zurück, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er senkte seine Gewinnschätzungen. Mit Blick auf das Kurspotenzial bleibe es aber beim positiven Anlagevotum./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2019 / 14:56 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2019 / 15:12 / MESZ



