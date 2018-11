Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Aves One AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018 (per 31.12.) den Umsatz in den Segmenten Container sowie Rail gesteigert und unter anderem wegen höherer Auslastungsquoten das Ergebnis überproportional verbessert. In der Folge belassen die Analysten ihr Kursziel und ihr positives Votum unverändert.

Nach Analystenaussage habe der Gesamtumsatz maßgeblich wegen der im Jahr 2017 erworbenen Portfolios und der deutlich höheren Auslastung in den Segmenten Container und Rail um 32,3 Prozent auf 32,37 Mio. Euro zugelegt. So sei der Umsatz im Segment Container auf 14,46 Mio. Euro (HJ 2017: 11,38 Mio. Euro) und im Segment Rail auf 14,94 Mio. Euro (HJ 2017: 12,83 Mio. Euro) geklettert. Aufgrund von steigenden Auslastungsquoten sowie des Lean-Management-Approachs habe die EBITDA-Marge laut GBC auf 67,9 Prozent (HJ 2017: 52,0 Prozent) und das EBITDA um 72,4 Prozent auf 21,97 Mio. Euro (HJ 2017: 12,74 Mio. Euro) zugelegt.

Die Ergebnisverbesserung begründe sich aus der Entwicklung der beiden Segmente, wobei insbesondere das Segment Container neben der höheren Auslastung auch von den höheren Mietraten deutlich profitiert habe. Bereinigt um die nicht cash-wirksamen Wechselkurseffekte sei so ein positives Netto-Ergebnis von 1,14 Mio. Euro (HJ 2017: -6,77 Mio. Euro) erzielt worden. Dieser Trend könne sich nach Meinung der Analysten weiter fortsetzen und kontinuierlich positive Netto-Ergebnisse liefern. Für 2018 erwarte das Analystenteam Umsätze von 77,02 Mio. Euro und im Folgejahr von 117,48 Mio. Euro. Im laufenden Geschäftsjahr könne das Unternehmen laut GBC-Schätzung ein EBITDA von 54,31 Mio. Euro erreichen, was einer EBITDA-Marge von 70,5 Prozent entspreche. Die Analysten belassen ihr Kursziel bei 12,10 Euro und bestätigen das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.11.2018, 16:40 Uhr)

