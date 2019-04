NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Axel Springer nach einem Gespräch des Chefs Matthias Döpfner mit dem Facebook-Chef Mark Zuckerberg auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Letzterer habe sein Interesse an qualitativ hochwertigen Nachrichten kundgetan und dass er hier für zu zahlen bereit sei, schrieb Analyst Patrick Wellington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Details hierzu seien noch sehr vage, so der Experte, Axel Springer als einer der großen Verlage Europas dürfte aber von derartigen Vorhaben der Social-Media-Konzerne profitieren./bek/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2019 / 17:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



