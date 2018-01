LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Axel Springer von 67,00 auf 69,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Medienkonzern werde voraussichtlich weiter gut abschneiden, schrieb Analyst Nick Dempsey in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dies sei jedoch in der Bewertung hinreichend berücksichtigt. Das höhere Kursziel resultiere aus einer Neubewertung der gesamten europäischen Branche./bek/ajx



Datum der Analyse: 29.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.