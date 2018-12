NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF auf "Hold" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Die Aktie des Chemiekonzerns sei günstig bewertet, geht aus einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Allerdings fehle es derzeit an Kurstreibern. Im Frühjahr dürfte sich ein günstigerer Einstiegszeitpunkt ergeben./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2018 / 04:02 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2018 / 04:02 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.