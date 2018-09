ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF angesichts der beschlossenen Fusion der Öltochter Wintershall mit Dea auf "Neutral" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Gegenüber den bisherigen Andeutungen sei der Abschluss der Transaktion im ersten Halbjahr etwas später, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch dürfte der Schritt positiv aufgenommen werden, da sich einige Investoren zuletzt angesichts mangelnder Fortschritte schon besorgt gezeigt hätten. Der angepasste Ausblick ohne Wintershall entspreche in etwa dem Konsens, die Zielspanne von BASF könne aber noch Anlass zur Diskussion geben./tih/ag



Datum der Analyse: 28.09.2018



