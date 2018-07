HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF nach Zahlen von 106 auf 102 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chemiekonzern habe ein durchwachsenes zweites Quartal hinter sich, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte seine Gewinnschätzungen. In den kommenden Monaten rechnet er aber mit positiven Kursimpulsen durch die Übernahme von Saatgut- und Pflanzenschutzaktivitäten von Bayer sowie die Entkonsolidierung und den anschließenden Börsengang des Öl- und Gasgeschäfts./gl/jha/



Datum der Analyse: 27.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.