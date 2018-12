HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für BASF nach einer Gewinnwarnung von 81 auf 71 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Hinter dieser zweiten Warnung im laufenden Jahr stünden Belastungen, die sich nach Einschätzung von Analyst Thorsten Strauß als gravierender oder länger anhaltend als bisher erwartet erweisen könnten. Zuvor habe man noch hoffen können, dass sich die Nachfrage seitens der Automobilbranche rascher wieder belebt. Auch die Normalisierung des Rheinpegels ziehe sich länger hin als befürchtet, so der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie. Nicht zuletzt wegen einer immer attraktiver werdenden Dividendenrendite hält Strauß an der Kaufempfehlung fest./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.