LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF angesichts der beschlossenen Fusion der Öltochter Wintershall mit Dea auf "Overweight" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Er sehe den Schritt klar positiv, da der Chemiekonzern in seiner Struktur häufig als zu komplex angesehen werde, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die damit verbundene Anpassung des Ausblicks komme der Zeitpunkt für BASF wohl gelegen. Investoren hätten längst schon in Frage gestellt, ob die bisherigen Ziele erreichbar sind./tih/bek



Datum der Analyse: 28.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.