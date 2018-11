LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktie des Chemiekonzerns BASF nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Konzernchef Martin Brudermüller habe sich nicht nur mit der Geschäftsentwicklung und dem Aktienkurs unzufrieden gezeigt und daraufhin ebenso wie fast alle anderen Mitglieder der Führung BASF-Papiere gekauft, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies zeige das Vertrauen des Konzernlenkers in die weitere Geschäftsentwicklung und sollte Sorgen zerstreuen, dass die Ludwigshafener auf der anstehenden Kapitalmarktveranstaltung den Ausblick senken müssten./gl/tih



Datum der Analyse: 13.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.