NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 3920 auf 2750 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal-weight" belassen. Die Analysten bezogen sich in einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts auf die Bestätigung von Medienberichten, wonach die US-Regierung ein Verbot von Mentholzigaretten anstrebt. Der Tabakkonzern BAT erwirtschafte rund ein Viertel seiner gesamten Gewinne mit Mentholzigaretten in den USA. Insofern könnte sich ein Bann dieser Produkte als "erhebliche Herausforderung" für das Unternehmen erweisen./la/gl



Datum der Analyse: 16.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.