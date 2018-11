NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BBVA von 6,10 auf 5,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Geschäft der spanischen Großbank in der Türkei dürfte sich weiterhin als bedeutende Belastung erweisen, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem habe er die Erwartungen an den mexikanische Markt gesenkt. Die jüngsten politischen Entwicklungen in dem Land könnten sich negativ auf die Volumina und Gebühren im Bankengeschäft auswirken./bek/tav



Datum der Analyse: 22.11.2018



