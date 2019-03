NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,30 Euro belassen. Analyst Benjie Creelan-Sandford verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie darauf, dass die Währungshüter in den USA und Europa inzwischen sanftere Töne anschlügen und ein langsameres Tempo bei den Zinsanhebungen signalisierten. Vor diesem Hintergrund bekomme der Zugang der spanischen Bank zu Volkswirtschaften mit höherem Wachstum und Zinsraten über ihre starke Präsenz in Schwellenländern attraktives Gewicht. Zudem sei die Bank ein Vorreiter beim Thema Digitalisierung./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2019 / 16:07 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2019 / 01:00 / ET



