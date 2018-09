NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für BBVA von 7,30 auf 7,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dem niedrigeren Kursziel lägen überarbeitete Schätzungen für die spanische Großbank zugrunde, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Märkte Argentinien und Brasilien hätten sich jüngst wieder erholt. Auch hätten sich die Zinsdifferenzen (Spreads) spanischer Staatsanleihen zu den als besonders sicher geltenden Staatspapieren zuletzt wieder verringert./bek/edh



Datum der Analyse: 21.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.