FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat das Kursziel für BMW nach Zahlen von 89 auf 87 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der Gewinnwarnung im September habe der Autobauer im dritten Quartal noch schwächer abgeschnitten als befürchtet, schrieb Analyst Demian Flowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Erstmals seit 33 Quartalen liege die Marge im Autogeschäft unter acht Prozent, und im Schlussquartal sei wenig Besserung in Sicht. Doch immerhin die Umsatzentwicklung habe überrascht und sollte im kommenden Jahr noch an Schwung gewinnen./gl/bek



Datum der Analyse: 07.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.