HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BMW von 82 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein nachlassender zyklischer Rückenwind und mangelnde strukturelle Verbesserungen der Autoindustrie signalisierten eine Margenerosion des Sektors, schrieb Analyst Alexander Haissl in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Deshalb habe er seine Ergebnisprognosen für die meisten der von ihm beobachteten Sektorunternehmen reduziert. Die zunehmenden zyklischen Risiken seien in den Bewertungen der Autozulieferer bereits angemessener reflektiert als in jenen der Kfz-Hersteller, weshalb er erstere vorziehe./edh/tav



