ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für BMW nach einem Investorentag in London mit Finanzchef Nicolas Peter auf "Outperform" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Der Fokus habe auf dem Handelskonflikt, der CO2-Regulierung, dem Produktmix und auch auf der Elektrifizierung gelegen, schrieben die Analysten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 2019 dürfte daher sowohl Positives als auch Negatives für den Autobauer bereithalten. Mittlerweile sehe er mit Blick auf die Markterwartungen aber keinen Abwärtsdruck mehr./ck/tih



Datum der Analyse: 20.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.