FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für BMW von 67 auf 63 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Analyst Michael Raab kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Prognosen für 2019. Bis BMW im Autogeschäft wieder eine operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) von 8 Prozent erreiche, dürften Jahre vergehen. Anleger sollten noch die Finger von den Aktien lassen./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2019 / / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.