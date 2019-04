EW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW auf "Underweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Münchener Autobauer sei unter den Premiumherstellern am besten aufgestellt, um die verschärften CO2-Abgaswerte 2020/21 zu erfüllen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie schätze er aber weiterhin vorsichtig ein, da unklar sei, wieviele der negativen Einflussfaktoren aus dem Vorjahr sich 2019 ins Positive drehen würden./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2019 / 06:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2019 / 06:34 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.