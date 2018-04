NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für BMW nach Absatzzahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Weltweit sei der Absatz des Autobauers im März gerade mal um ein halbes Prozent gestiegen, ohne den chinesischen Markt sogar erneut gesunken, bemängelte Analyst Harald Hendrikse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schwäche im ersten Jahresviertel könnte auch die Margenentwicklung im Auftaktquartal belastet haben./ajx/bek



Datum der Analyse: 19.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.