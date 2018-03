HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für BMW auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Bei dem Münchener Autobauer dürfte dem achten Rekordjahr in Folge das neunte folgen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der gegenwärtigen operativen Stärke und mit Blick auf die Fortschritte im Bereich Elektromobilität bleibe es bei der Kaufempfehlung für die Aktie, auch wenn eine mögliche Strafsteuer für US-Importfahrzeuge zu Belastungen führen könnte./la/edh



Datum der Analyse: 23.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.