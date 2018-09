NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach der Senkung der diesjährigen Umsatz- und Gewinnziele auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Wie Analyst Max Warburton in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, handelt es sich um die erste Gewinnwarnung seit einer Dekade. Manch ein Experte könne diese zwar als erwartet ansehen. Dennoch sei der Schritt ein Rückschlag für den Münchener Autobauer genauso wie für den breiteren Sektor. Die Revisionen der Gewinnerwartungen bei deutschen Autobauern sähen alles andere als gut aus. Im Detail sieht Warburton viele Gründe dafür aber als branchenbezogen und vermutlich nur vorübergehend an./tih/gl



Datum der Analyse: 25.09.2018



