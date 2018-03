ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. In Erwartung zunehmender Fusions- und Übernahmeaktivitäten und steigender europäischer Leitzinsen ab 2019 dürfte sich das Chance/Risiko-Verhältnis der europäischen Bankenlandschaft bessern, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zu seinen "Top Stocks" gehören unter anderem ING, Banco Santander und Credit Suisse./edh/ck



Datum der Analyse: 08.03.2018



