NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für BNP Paribas nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. In den Kennziffern den Beweis für eine funktionierende Kostenkontrolle zu entdecken, sei nicht leicht, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Der Margendruck bleibe ein Belastungsfaktor für die französische Großbank, deren Aktie langfristig aber werthaltig sei./edh/ag



Datum der Analyse: 06.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.