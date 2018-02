NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat BNP Paribas von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 68 auf 75 Euro angehoben. Nachdem sich das regulatorische Umfeld beruhigt habe, dürfte die französische Bank sämtliche Wachstumshebel aktivieren, um ihr Renditeziel für 2020 zu erreichen, schrieb Analyst Tarik El Mejjad in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2018 und 2019./edh/zb



Datum der Analyse: 07.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.