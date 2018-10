ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die Aktie sei günstig bewertet und profitiere von einer hohen und konstant steigenden Dividende, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Schwächere Konjunkturdaten der Eurozone und die politischen Unsicherheiten in Italien dürfte nicht den Beginn eines scharfen Abschwungs der Konjunktur in der EU markieren./mf/ag



Datum der Analyse: 04.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.