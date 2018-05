LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für BP von 540 auf 600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Ölkonzern habe mit seiner Gewinnentwicklung die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine EPS-Prognosen für dieses und das kommende Jahr an. Die höhere Bewertung von BP im Vergleich zu Konkurrenzunternehmen sei angesichts der relativ hohen Dividendenrendite und der besseren Gewinnentwicklungsperspektiven gerechtfertigt./he



Datum der Analyse: 01.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.