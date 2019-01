FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BP vor Zahlen des Ölkonzerns zum Schlussquartal 2018 auf "Buy" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Angesichts deutlich gesunkener Rohstoffpreise und eines schwierigen Raffineriegeschäfts dürfte die starke Gewinn- und Barmitteldynamik der vergangenen zwei Jahre bei Ölkonzernen ein Ende finden, schrieb Analyst Lucas Herrmann in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Aktienbewertungen erschienen allerdings nicht anspruchsvoll, und mit Blick auf das Chance-Risiko-Verhältnis bleibe BP sein Favorit./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2019 / 04:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.