NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Die Gewinne europäischer Ölkonzerne dürften im zweiten Quartal um durchschnittlich fast 70 Prozent zum Vorjahreszeitraum gestiegen sein, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Sektor sollte zudem von hohen Free Cashflows und Aktienrückkäufen profitieren. Zu seinen "Best Ideas" gehören die Aktien von Shell und BP./edh/zb



Datum der Analyse: 17.07.2018



