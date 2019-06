NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Barclays von 200 auf 180 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die politische Unsicherheit durch den Brexit drücke die Stimmung für die britischen Bankenwerte, schrieb Analyst Alvaro Serrano in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der Experte erhöhte seine Kapitalkosten-Prognosen für den Sektor und senkte daraus resultierend seine Gewinnerwartungen für die Jahre 2020 und 2021. Die Lloyds-Aktie bleibt sein "Top Pick" in der Branche./mr/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2019 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



