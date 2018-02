LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Barclays von 250 auf 270 Pence angehoben und die Einstufung auf "Strong Buy" belassen. Die Absicht der Bank, die Dividende wieder auf das frühere Niveau anzuheben, zeige das Vertrauen in die weiteren Aussichten, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ag



Datum der Analyse: 22.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.