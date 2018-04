NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Barclays vor Quartalszahlen von 215 auf 220 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Seinem neuen Kursziel lägen die Ergebnisschätzungen für das Jahr 2020 zugrunde, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Kapitalausstattung der Bank könne sich verbessern, vor allem bei einem Verkauf der Tochter Barclays Africa (BAGL)./bek/ck



Datum der Analyse: 20.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.