NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Barclays auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Pence belassen. Das Aktiengeschäft dürfte im ersten Quartal 2018 deutlich stärker wachsen als jenes mit Devisen, Anleihen und Rohstoffpapieren, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Unter den weltweit führenden Investmentbanken sollten davon vor allem jene mit einer relativ starken Ausrichtung auf Aktien profitieren, wie UBS, Credit Suisse, Goldman Sachs und Morgan Stanley./edh/men



Datum der Analyse: 15.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.