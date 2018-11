FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Baywa nach Zahlen von 31,00 auf 28,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Agrardienstleistungskonzern halte trotz der rückläufigen Entwicklung in den ersten neun Monaten am Jahresziel eines operativen Ergebnisses (Ebit) auf Vorjahresniveau fest, schrieb Analyst Philipp Currle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den neuen fairen Wert für die Aktie begründete er mit dem schwachen heimischen Agrargeschäft und Hürden bei der Umsetzung der Spezialitätenstrategie./gl/edh



Datum der Analyse: 08.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.