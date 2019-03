FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Baywa nach Zahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 24,50 Euro belassen. Die wenigen vorläufigen Eckzahlen des Agrarhandels- und Baustoffunternehmens für das Gesamtjahr 2018 hätten über seinen konservativeren Schätzungen gelegen, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er will die endgültigen Zahlen und den Ausblick abwarten, bevor er sein Bewertungsmodell aktualisiert./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2019 / 12:43 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2019 / 13:15 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.