LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Pharmakonzern habe im Fachmagazin "Journal of the American College of Cardiology" positive Daten der Xantus-Studie zum Mittel Rivaroxaban (Xarelto) zur Schlaganfallvorsorge bei Patienten mit nicht-valvulärem Vorhofflimmern veröffentlicht, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/gl



Datum der Analyse: 16.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.