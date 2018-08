FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer von 86 auf 84 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Peter Spengler begründete die Anpassung in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Änderungen bei den erwarteten Kostensynergien im Zuge der Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto sowie einer höheren Verwässerung der Anteile in Folge der gestiegenen Aktienanzahl nach der Kapitalerhöhung. Die anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal würden von der Erstkonsolidierung von Monsanto bestimmt werden. Die anstehende Integration könnte von der Glyphosat-Klagewelle in den USA überlagert wird. Kurzfristig positive Impulse könnten hier nur von günstigen Gerichtsentscheidungen ausgehen./mis/la



Datum der Analyse: 24.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.