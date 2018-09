FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat das Kursziel für Bayer von 84 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Er erwarte, dass die Integration von Monsanto von der Klagewelle im Zusammenhang mit dem Herbizid Glyphosat in den USA überlagert werde, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Risiko von Schadensersatzzahlungen ist seiner Einschätzung zufolge jedoch bereits mit einem zu hohen Abschlag im Aktienkurs berücksichtigt./bek/tav



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.