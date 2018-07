FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Bayer auf "Halten" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der zuständige US-Bundesrichter habe nun zwar Klagen gegen den von Bayer übernommenen Saatgutkonzern Monsanto zugelassen, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sei die Rechtsposition von Monsanto günstig. So fehle (bisher) der wissenschaftliche Nachweis für eine mögliche Krebsgefahr durch das von den Amerikanern hergestellte, Glyphosat-haltige Unkrautvernichtungsmittel Roundup./la/zb



Datum der Analyse: 13.07.2018



