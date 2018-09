HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal von 82 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. An der Börse habe der Pharma- und Agrochemiekonzern nicht überzeugt, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf das Pflanzenschutzmittel Glyphosat von Monsanto zeige die hohe Zahl der Klagen das Rechtsrisiko für Bayer. Auch nach den Kursverlusten der Aktie sah der Experte noch keine Einstiegsmöglichkeit./bek/jha/



Datum der Analyse: 05.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.