NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Bayer angesichts des Gegenwinds für Glyphosat in den USA und Brasilien von 120 auf 115 Euro gesenkt. Analyst Jonas Oxgaard beließ die Einstufung in einer am Montag vorliegenden Studie infolge des Kursrutsches der Aktie aber auf "Outperform". Investoren hätten vor dem Abschluss des Monsanto-Kaufs offenbar kaum auf die Milliardenrisiken im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter geachtet, die er in seinem Bewertungsmodell nun berücksichtige. Bis mehr juristische Klarheit herrsche, werde dies auf der Aktie lasten./mis/edh



Datum der Analyse: 20.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.