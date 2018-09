FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Bayer nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Leverkusener hätten die Erwartungen im zweiten Quartal weitgehend erfüllt, schrieb Analyst Tim Race in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Jahresausblick berge ein gewisses Risiko, dass die Konsensschätzung für das Ergebnis je Aktie etwas nach unten hin korrigiert werden könnte. Der Schritt von Bayer lasse sich aber durch den Zeitpunkt des Abschlusses der Monsanto-Übernahme und saisonale Schwankungen in deren Geschäft begründen. Das habe eine Rücksprache mit dem deutschen Pharma- und Chemiekonzern ergeben./ag/ck



Datum der Analyse: 05.09.2018



