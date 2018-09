FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. Mit einem Marktwertverlust von 26 Milliarden US-Dollar seit der negativen Glyphosat-Entscheidung im August hätten die Anleger inzwischen mehr Risiken eingepreist, als bei vergleichbaren Fällen in der Vergangenheit zu zahlen gewesen sei, schrieb Analyst Tim Race in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein Teil der Verluste sei aber wohl auch auf die Quartalsergebnisse, den Ausblick und die Unternehmenskommunikation zurückzuführen./ag/gl



Datum der Analyse: 12.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.