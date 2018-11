NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer nach der Bekanntgabe eines Effizienzsteigerungsprogramms auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Die von dem Pharma- und Agrarchemiekonzern vorgestellten Maßnahmen böten bestenfalls ein gemischtes Bild, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Immerhin aber hätten die Leverkusener nun auf lange Sicht für eine bessere Berechenbarkeit der Gewinnentwicklung gesorgt./la/ck



Datum der Analyse: 29.11.2018



