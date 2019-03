LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Er glaube weiterhin, dass die derzeit eingepreiste Angst auf Jahressicht für Anleger eine gute Gelegenheit mit sich bringe, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kurzfristig orientierte Investoren stünden jedoch wegen des drohendem Schadensersatzes in unbekannter Höhe im Zusammenhang mit dem glyphosathaltigen Pflanzenschutzmittel Roundup vor einer herausfordernden Phase./tih/gl



