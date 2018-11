NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach der Bekanntgabe eines Effizienzsteigerungsprogramms auf "Overweight" belassen. Die angekündigten Maßnahmen des Pharma- und Agrarchemiekonzerns ergäben alles in allem ein gemischtes Bild, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Anleger dürften mit Blick auf das Gewinnpotenzial so lange erst einmal skeptisch bleiben, bis die Leverkusener ihre nun nach unten geschraubten Ziele auch umsetzen./la/ck



Datum der Analyse: 29.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.